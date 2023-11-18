الداخلية تكشف غموض قضايا سرقة وتضبط لصوصا

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام"، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما ب سرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

ونجحت الداخلية في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم ، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية وبمواجهته إعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة".

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى ضم 7 أشخاص "من بينهم 5 عملاء سيئين النية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أسلاك الكهرباء ببعض المصانع وقضبان السكك الحديدية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 2 واقعة بدائرة مركزى شرطة "إدفو – كوم أمبو" تم بإرشادهم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء وزنت 450 كيلو جرام محملة على دراجة نارية "تروسيكل" ،كما تم ضبط (عدد من القضبان والفلنكات الحديدية – 6 أعمدة جهد متوسط وزنوا 2 طن ) مُحملين على سيارتين خاصين بأحدهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

مديرية أمن الفيوم

وأسفرت الجهود عن ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة سيارته الملاكى وبداخلها المفتاح الخاص بها وهاتفه المحمول أثناء حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، وضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) لقيامهما بسرقة عدد من "الكابلات الكهربائية" خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به، وضبط (تاجرين "خردة" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العالمين بمطروح ) لحيازتهما داخل مخزنين ملكهما مهمات تابعة لإحدى الشركات بدائرة القسم تمهيداً لبيعها.. وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على المضبوطات من (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وقررا علمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، بمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بسرقة المهمات المضبوطة بمخزنى المتهمان مستخدماً دراجة "تروسيكل" خاصة به .