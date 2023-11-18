اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة بالغربية

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:50 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة بالغربية جانب من الحريق
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بسيارة محملة بأسطوانات غاز بقرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بنشوب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وتبين إصابة سائق السيارة بحروق وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.







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