البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمصر القديمة

كتب: محمد الأحمدى

يترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلٰهي وصلوات تدشين كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمصرالقديمة، وذلك بمشاركة عدد من أخبار الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى حصل على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وهم الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريالأسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبو تيج والانبا رافائيل الأسقف العام.