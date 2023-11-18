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الأرصاد: انخفاض بالحرارة غدا يصل 3 درجات والعظمى بالقاهرة بين 23 و24 درجة

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:36 م
الأرصاد: انخفاض بالحرارة غدا يصل 3 درجات والعظمى بالقاهرة بين 23 و24 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض بدرجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على كل أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح القاهرة الكبرى بين 23 و 24 درجة.
 
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأحد 19 نوفمبر: القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة، وشمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى  17 درجة
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 نوفمبر، تأتى كما يلى: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  15 درجة
 
 
بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.
 
 
 
 






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