اعرف طرق علاج التهاب الشعب الهوائية مع تقلب الطقس

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الناس من التهاب الشعب الهوائية مع اقتراب فصل الشتاء، والتهاب الشعب الهوائية حالة تنفسية شائعة تميل إلى الذروة خلال أشهر الخريف والشتاء، وفى هذه الفترة، تكون فيروسات الجهاز التنفسي، مثل فيروس الأنفلونزا وفيروس نزلات البرد، أكثر انتشارًا.

يمكن لهذه الفيروسات أن تنتشر بسهولة من شخص لآخر، ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية، ونقدم خلال التقرير التالى عدة طرق لعلاج هذا الالتهاب بالإضافة الى بعض الإجراءات الوقائية وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

أوضح التقرير أن الشعب الهوائية هى القنوات التي تنقل الهواء إلى الرئتين ويعد السعال وضيق الصدر وصعوبة التنفس من الأعراض الشائعة التي يمكن أن تكون ناجمة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية في حين أن التهاب الشعب الهوائية يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة، إلا أن بعض المتغيرات المناخية تساهم في كونه أكثر شيوعا خلال فصلى الخريف والشتاء.

وهناك نوعان لالتهاب الشعب الهوائية، الحاد والمزمن، والأكثر شيوعًا هو التهاب الشعب الهوائية الحاد وهو حالة قصيرة الأمد تتطور بعد مرض فيروسي مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد، وتتضمن أعراضه عدم الراحة في الصدر أو الألم مع وجود مخاط، والحمى، وحتى صعوبة في التنفس قد يستمر التهاب الشعب الهوائية الحاد لبضعة أيام أو أسابيع.

علاج التهاب الشعب الهوائية معظم حالات التهاب الشعب الهوائية فيروسية ولا تستجيب للمضادات الحيوية، إلا أن هناك عدة استراتيجيات لتخفيف الأعراض:

1. الراحة: الجسم يحتاج الى الراحة الكافية للجسم لدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى.

2.الترطيب: اشرب الكثير من السوائل للمساعدة في تهدئة الحلق والمخاط الرقيق، مما يسهل السعال.

3.الترطيب: يمكن أن يؤدي استخدام جهاز الترطيب إلى إضافة الرطوبة إلى الهواء، مما يخفف من الانزعاج التنفسي.

4.تناول بعض الأدوية: قد تساعد مثبطات السعال أو طاردات البلغم و تخفيف السعال.



إجراءات وقائية للحد من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية: هناك خطوات يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية،وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، خاصة خلال موسمى الخريف والشتاء.

نظافة اليدين إن ممارسة نظافة اليدين الجيدة عن طريق غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون يمكن أن يساعد في منع انتشار الفيروسات.

التطعيم الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأنفلونزا، وهي مقدمة شائعة لالتهاب الشعب الهوائية.