كل ما تريدين معرفته عن أعراض التهاب الجهاز التنفسي عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

تؤثر عدوى الجهاز التنفسي العلوي على الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، بما في ذلك الجيوب الأنفية والحلق، وتشمل أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال.

وفقا لتقرير موقع " clevelandclinic"، غالبًا ما يشمل علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي الراحة وتناول السوائل ومسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، وعادة ما تختفي العدوى من تلقاء نفسها.

ما هي عدوى الجهاز التنفسي؟

تؤثر عدوى الجهاز التنفسي على الجهاز التنفسي، وهو الجزء المسئول عن التنفس في الجسم، ويمكن أن تؤثر هذه العدوى على الجيوب الأنفية أو الحلق أو الرئتين أو المسالك الهوائية، وهناك نوعان من التهابات الجهاز التنفسي:

التهابات الجهاز التنفسي العلوي .

التهابات الجهاز التنفسي السفلي .

تشمل أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي ما يلي:

الزُكام .

التهاب الحلق .

التهاب البلعوم .

التهاب الجيوب الأنفية .

ما هي التهابات الجهاز التنفسي الشائعة عند الأطفال؟

التهابات الجهاز التنفسي شائعة عند الأطفال، وتحدث في كثير من الأحيان عندما يكون الأطفال في الحضانة أو المدرسة.

من الطبيعي أن يصاب الأطفال بما يصل إلى ستة حالات من التهابات الجهاز التنفسي سنويًا، ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، في معظم الأحيان، تكون العلاجات المنزلية كافية لمساعدة طفلك على الشعور بالتحسن حتى يمر الفيروس.

لكت قد تتطلب بعض أنواع العدوى استخدام المضادات الحيوية، وإذا كان طفلك يعاني من أعراض مثيرة للقلق، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو اذهب إلى غرفة الطوارئ.

تشمل التهابات الجهاز التنفسي الشائعة بين الأطفال ما يلي:

التهاب القصيبات، وهو عدوى تسبب الصفير والسعال . نزلات البرد ، والتي عادة ما تنطوي على سيلان الأنف والسعال والشعور بالإرهاق . الخانوق ، الذي يسبب سعالًا أجشًا يشبه صوت الفقمة . التهابات الأذن ، عندما تصيب البكتيريا الأذن الوسطى، مسببة الألم . العين الوردية ، هي عدوى تصيب العين، عادة ما تكون بكتيرية، ويمكن أن تسبب إفرازات صفراء سميكة من العين . التهاب الجيوب الأنفية، عندما تصيب الفيروسات أو البكتيريا الجيوب الأنفية وتؤدي إلى التهابها، مما يسبب الألم . التهاب الحلق، والذي يمكن أن يكون فيروسيًا أو بكتيريًا (التهاب الحلق العقدي).

ما الذي يسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي؟

تصاب بعدوى الجهاز التنفسي العلوي عندما يدخل فيروس (أو بكتيريا) إلى جهازك التنفسي، على سبيل المثال، قد تلمس سطحًا مصابًا أو تصافح شخصًا مريضًا، ثم تلمس فمك أو أنفك أو عينيك، تدخل الجراثيم من يديك وتصيب جسمك.

هل التهابات الجهاز التنفسي العلوي معدية؟

نعم، التهابات الجهاز التنفسي العلوي معدية، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال باليد، يمكن للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي نقلها إلى الآخرين من خلال:

العطس أو السعال دون تغطية الأنف والفم مما ينشر الجراثيم في الهواء، يمكن لأشخاص آخرين أن يتنفسوا تلك القطرات المليئة بالجراثيم.

العطس أو السعال في أيديهم ثم لمس يد شخص آخر.

ما هي أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي؟

قد تظهر عليك أعراض، بما في ذلك:

السعال .

حمى .

صوت أجش.

التعب ونقص الطاقة.

عيون حمراء.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

تورم العقد الليمفاوية (تورم على جانبي رقبتك).