اعرف أبرز الشهادات العلمية للبابا تواضروس الثانى فى ذكرى تجليسه بطريركا للكنيسة

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشرة لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الشهادات العلمية التى حصل عليها البابا تواضروس الثانى.

عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحه من جامعة الإسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية.

عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية .

عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل إكسفورد إنجلترا.

عام 1999 درس علم الإدارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورة.

عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى.

وألقى قداسة البابا عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها.