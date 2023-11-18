احذر.. الأكلات السريعة والسجائر عادات سيئة تعرضك للإصابة بالنوبة القلبية

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور حسام عطية، رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام، إن الجلطة القلبية تحدث نتيجة انسداد فى أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة دموية بداخله، وتؤدى إلى انسداد وقطع لتدفق الدم الغنى بالأكسجين والمغذيات والتى تعرف بالنوبة القلبية، ما يترتب عليه تلف وضعف فى عضلة القلب، وأحيانًا الوفاة.

وأوضح حسام عطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، الأسباب وراء إصابة الأشخاص بالجلطة القلبية، وتشمل: مرض السكرى، ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، وارتفاع الدهون والكوليسترول الدم، تعاطى المخدرات والكحوليات، بجانب نقص الأكسجين، وأيضًا النظام الغذائى غير الصحى "سوء التغذية"، والإفراط فى التدخين، وتقدم العمر والأمراض الوراثية.

طرق الوقاية من جلطات القلب وبحسب الدكتور حسام عطية تشمل طرق الوقاية من جلطات القلب ما يلى: -اتباع نظام غذائى صحى متوازن .

-الإقلاع عن التدخين.

-ضبط مستوى السكر لدى المرضى .

-تحسين معدلات الضغط باستمرار.

-ضبط مستوى الكولسترول لدى المريض.

-تجنب التوتر والسيطرة عليه .

-ممارسة الأنشطة الرياضية وخاصة رياضة المشى.

-الحفاظ على الوزن المناسب للجسم . أعراض الجلطة القلبية -ضيق شديد فى التنفس.

-الم فى الصدر أو حرقان بالصدر.

-الم بالذراع الشمال أو اليمين وأحيانا الم بالكتف .

-الم فى الظهر .

-الم فى فك الأسنان.

-الم فى الرقبة .

-غثيان أو تقئ.

-التعرق الشديد.

-اضطرابات فى ضربات القلب.

وينصح استشارى القلب، الأطباء بإجراء أشعة رسم قلب لأى مريض يشكو من حرقان فى فم المعدة، لأن هذا الحرقان يشير أحيانا الى خطر الإصابة بجلطة قلبية، قبل إعطاء المصاب أى نوع من الأدوية.