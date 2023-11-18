أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

كتب محمود عبد الراضي

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى لعدد من ضباط وزارة الداخلية.

تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.