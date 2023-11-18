اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أطفال الأردن يرفعون الأكفان تضامنا مع نظرائهم فى غزة تنديدا بالعدوان.. صور

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:47 م
أطفال الأردن يرفعون الأكفان تضامنا مع نظرائهم فى غزة تنديدا بالعدوان.. صور أطفال الأردن يحملون الأكفان
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت مسيرة، اليوم السبت، في مخيم إربد بالأردن تضامنا مع صمود أهل غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ والأبرياء في القطاع.

أطفال الأردن يحملون الأكفان
أطفال الأردن يحملون الأكفان

ووفقا لوكالة الأنباء الأدرنية "بترا"، ندد المشاركون في المسيرة الذين جابوا شوارع المخيم وهمي يحملون أكفانًا باستمرار الحرب على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مستنكرين استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الانسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.

أطفال يحملون الأكفان تعاطفا مع نظرائهم في غزة
أطفال يحملون الأكفان تعاطفا مع نظرائهم في غزة

كما رفع الأطفال المشاركين في هذه المسيرة الأكفان والجثث الرمزية، تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم لنظرائهم من الأطفال في القطاع الفلسطيني، فيما حيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم للوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، معتبرين ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة بشرية.

مسيرة لدعم غزة في إربد الأردنية
مسيرة لدعم غزة في إربد الأردنية
 
مسيرة لدعم فلسطين
مسيرة لدعم فلسطين
 






غزة

مخيم اربد

الاردن

أطفال غزة

الحرب في غزة

حرب غزة

إبادة غزة



الموضوعات المتعلقة

إعلام فلسطينى: مصابون جراء قصف الاحتلال لمدرسة أبو حسين فى بيت لاهيا شمال غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:11 م

إعلام فلسطينى: 15 شهيدا إثر استهداف منازل سكنية فى خان يونس جنوب غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:07 م

إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في غزة.. الاحتلال يقصف النازحين في مدرسة الفاخورة ويقتل أكثر من 200 شهيد.. الخارجية الفلسطينية: الهدف تفريغ شمال القطاع بأكمله.. و"الأونروا": نبلغ إسرائيل بأماكن مدارسنا ومراكزنا

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:02 م

إعلام إسرائيلى: رشقات صاروخية من غزة تصيب مبنى فى سديروت

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة