اليوم السابع
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فلسطين: مجزرة الفاخورة دليل حرب الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:05 م
فلسطين: مجزرة الفاخورة دليل حرب الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين رياض المالكي
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي، اليوم /السبت/ - أن مجزرة الفاخورة تعد دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أى وجود فلسطيني.

وأضافت: أن "دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعو لحماية المدنيين".

 







فلسطين

مجزرة الفاخورة

الاحتلال الإسرائيلي

رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني




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