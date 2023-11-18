أحضان الاشقاء.. عائلة فلسطينية تلتقي ابنها بعد فقدانه في طريق النزوح من غزة

كتب آسر أحمد

في لفتة إنسانية وثقها احد المصورين داخل قطاع غزة، التقط من خلالها لقاء الاشقاء ببعضهما بعد ان فرقتهما الحرب والعدوان الغاشم على القطاع، وظهر في فيديو متداول عبر السوشيال ميديا حفاوة استقبال واحضان جمعت اشقاء ببعضهما بعد ان تفرقها على غلاف غزة اثناء عملية نزوحهم التي يفرضها عليهم العدوان الغاشم للكيان الصهيوني.

عائلة تجتمع على طريق النزوح لجنوب قطاع غزة#Gaza pic.twitter.com/7axEhTfFqX — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) November 18, 2023

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من غزة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينبغي أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة في نهاية المطاف.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام.