ينظم السكر فى الجسم وغنى بالفيتامينات.. فوائد الموز الأخضر

كتبت رانيا عامر

الفواكه تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي لأنها تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة للجسم، ومن ضمن الفواكه المهمة لصحة الجسم الموز الأخضر فهو غنى بالكربوهيدرات والسكر والألياف والفيتامينات والمعادن، كما يحسن حساسية الأنسولين، ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وسنتعرف خلال التقرير التالى على أهم وأبرز فوائده للصحة العامة وفقا لما نشره موقع pharmeasy، حيث أشار التقرير إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بداء السكر مراقبة تناولهم للكربوهيدرات أثناء تناول الموز.

المكونات الغذائية للموز:

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية، والتي تشمل الكثير من الفوائد الصحية، من بينها الكربوهيدرات والسكر والألياف والفيتامينات والمعادن، والتي من دورها تنظيم نسبة السكر في الدم، ومنها:

-الكربوهيدرات

تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالى 29 جراما من الكربوهيدرات، وتعمل الكربوهيدرات على تغذية أجسامنا، لذا فهي جزء حيوي من نظامنا الغذائي.

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محتوى السكر

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 15 جراما من السكر، لذا يجب على مرضى السكرى مراقبة كمية السكر التي يتناولونها من خلال نظامهم الغذائي، وبالتالي، يجب مراقبة السكر الموجود في الموز لأنه قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

-الألياف

لا تتحلل الألياف الغذائية في الجسم مما يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات وبالتالي تقليل حدوث ارتفاع السكر في الدم، وتوفر موزة متوسطة الحجم 3 جرامات من الألياف، لكن من المهم توخي الحذر بشأن عدد الموز الذي يتم استهلاكه لأنه يحتوي على السكر أيضا.

-الفيتامينات والمعادن

يجلب الموز الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج اليها الجسم ، وتشمل هذه فيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم، والتي تساهم في الحفاظ على صحتك.

-الموز غنى بالسعرات الحرارية

تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 112 سعرة حرارية، وبالتالي يحتاج الأشخاص المصابون بالسكرى إلى مراعاة عدد السعرات الحرارية الموجودة في الموز خلال الروتين اليومي لنظامك الغذائي .