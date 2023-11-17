وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة وفق ضوابط العام الماضي

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تبدأ منتصف يونيو 2024، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، مؤكد أن الامتحانات سوف تعقد وفق ضوابط العام الماضي سواء من حيث شكل ومواصفات الأسئلة أو عددها وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى توزيع الأسئلة على المنهج الدراسى، واختيار جزئيات الامتحانات لكل المواد من بنك الأسئلة، وتضمين الأسئلة جزئيات اختيار من متعدد ومقالية بواقع 85% اختيارى و15% مقالى.

وبدأت الوزارة، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024، حيث يتم إعداد إجراءات وشروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مع تحديث بيانات الأعضاء الذين سيتم تكليفهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين، كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في إطار ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء على رأسها منع تحويلات الطلاب للأماكن التي تشهد شغب، كما أن التحويلات التي تمت جاءت في إطار قانونى بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة.