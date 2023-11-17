نقابة أطباء الأسنان تبدأ قيد خريجى دفعة 2022.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

حددت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، إجراءات القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان دفعة 2022 ، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، وأشارت إلى أنه يستلزم للقيد:

1- التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة ب ( 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة ) او النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته .

2- يتم الدخول علي موقع النقابة https://www.eds-eg.org/newdentist ، وطباعة نموذج التسجيل.

3- أن تكون البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من التجنيد سارية عند التقدم للقيد بالنقابة، وتكون جميع الشهادات المقدمة من تخرج - امتياز أو معادلة باللغة العربية.

4- يجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان )، وفى حال خريجي الجامعات الخاصة أو الأجنبية يتم استخراج صحيفة آخري موجه باسم ( وزارة الصحة).

5- التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة، ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنيه العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم و ليس لأى شخص ينوب عنه.

6- الموقف من التجنيد للأطباء اما ( لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية)، يجب أن يكون موقف التجنيد ساري لمدة كافية لا تقل عن 10 ايام عند تسليم الأوراق للنقابة العامة حتي لا يتم إرجاع الملف للطبيب .

7- لخريجين الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه إلى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية الغير مصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة و مراجعتها من قبل لجنة القيد.

8- الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة يتم استلام كارنية العضوية من النقابة العامة بعد أداء القسم طبقا للمواعيد التى يتم إعلانها على صفحة النقابة العامة، وللأطباء المتقدمين بالنقابات الفرعية الاستلام عن طريق النقابات الفرعية.

9- لن يتم قبول اى ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة.

10- يتجه الطبيب إلى مقر وزارة الصحة (ادارة التراخيص الطبية) لإصدار ترخيص مزاولة المهنة وتسليم نسخة منه بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لإتمام عملية التسجيل.