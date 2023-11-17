مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير سكان غزة

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجتمع الدولي مطالب التدخل لإيقاف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: "نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على غزة".
وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": نسعي إلى إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أكبر.. ونطالب بهدنة للسماح بالتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين وهو الأمر الذي سيترك آثار جانبية على الجميع"
وتابع رياض منصور: "نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير القسري لسكان غزة، ومصر تسير دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وسط تنسيق مع المنظمات الأممية لدخول المساعدات الإنسانية".
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