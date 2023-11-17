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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير سكان غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 07:46 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير سكان غزة رياض منصور
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجتمع الدولي مطالب التدخل لإيقاف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: "نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان على غزة". 
 
وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": نسعي إلى إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أكبر.. ونطالب بهدنة للسماح بالتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين وهو الأمر الذي سيترك آثار جانبية على الجميع"
 
وتابع رياض منصور: "نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير القسري لسكان غزة، ومصر تسير دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وسط تنسيق مع المنظمات الأممية لدخول المساعدات الإنسانية".
 
 






الامم المتحدة

رياض منصور

المجتمع الدولي

فلسطين

القاهرة الاخبارية




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