مصرع عامل على يد تاجر سيارات بسبب خلافات بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي عامل مصرعه على يد جاره تاجر سيارات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وذلك في قرية الوحدة العربية، التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بسبب نشوب خلاف بين الأطفال، وتعدي المتهم على نجل المجني عليه ضربا، وعند محاولة استخلاص نجله تعدى عليه الجاني ضربا، راطما رأسه في جدار مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بنزيف حاد في المخ بعد ارتطام رأسه بالجدار.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ ، لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "محمد إسماعيل زكي"، 42 عاما، مصابا بنزيف حاد في المخ بـ"ادعاء تعدي" وتوفي عقب وصوله متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره يدعى"عبدالقادر.أ.ع"، 45 عاما تاجر سيارات، ويقيمون بقرية الوحدة العربية، وذلك بسبب لهو الأطفال وتعدي المتهم على نجل المجني عليه، وحين حاول استخلاص نجله من يد القاتل تعدى عليه بالضرب ودفعه نحو جدار المنزل مما تسبب في إصابته ووفاته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر تسببه في وفاة المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة