"محمود عبد الراضي": القوانين الجديدة تحمي السيدات من المضايقات

كتب كريم صبحى

قال الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن الداخلية نجحت في ضبط شخص لمضايقته سيدة في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج هي وبس بقناة cbc سفرة، أن السيدات أصبح لديهن وعي كبير لمواجهة أية مضايقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ونوه "عبد الراضي" إلى أنه تم تغليظ عقوبة التحرش اللفظي لحماية السيدان من أي مضايقات، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر ،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.