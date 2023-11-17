كهرباء شمال القاهرة: أكثر من 2 مليون 800 ألف مواطن يستخدمون التحصيل الإلكترونى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تسير الشركة بخطى منتظمة وسريعة نحو التحول الرقمى والتوسع فى الاعتماد على المنافذ الإلكترونية فى التعامل مع المواطنين.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك ما يقرب من 2 مليون 800 ألف مشترك يستخدمون التحصيل الالكتروني، لافتا إلى أن هناك مليون 700 الف مشترك يعتمدون على المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير استهلاك الكهرباء، علاوة على مليون و100 ألف مشترك تم إلغاء طباعة الفواتير الورقية لهم وتحصيلها من خلال ماكينات التحصيل المميكن.

وأوضح عفيفى، أنه جارى سرعة الانتهاء من تطبيق التحصيل المميكن على جميع الإدارات التابعة للشركة والتى يبلغ عددها 38 إدارة، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة نظرا لإتاحة إمكانية سداد فاتورة الكهرباء باستخدام بطاقات الائتمان.