اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات كودية للمخالفين إجباريا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:14 ص
كهرباء شمال القاهرة: إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات كودية للمخالفين إجباريا المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، بدأت الشركة فى تنفيذ خطة إلغاء التعامل بنظام الممارسة بتركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع للمخالفين بشكل إجبارى.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من المخالفين لم يبادروا بتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى الآن لاستغلال إمكانية التلاعب فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها غير المعبرة عن الاستهلاك الفعلى.
 
وأوضح المصدر، أن جميع الإدارات التابعة للشركة والتى يبلغ عددها 38 إدارة بدأت فى تكثيف حملات ضبط المخالفين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب السرقات.
 
 
 






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