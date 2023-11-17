قطار المحاكمات × أسبوع..سماع مرافعة دفاع خلية الشروق ومحاكمة متهمى حفل المنصورية

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، ومن أبرز القضايا نظر أولى جلسات محاكمة 12 شخصا فى حفل المنصورية، وسماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهنين بخلية الشروق.

حفل المنصورية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، الأحد 19 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة 12 شخصا فى قضية حفل المنصورية ، فى اتهامهم بالتعدى على مرتادى الحفل.

قضية خطف طالب

تستمع محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين 20 نوفمبر، لأقوال الشهود فى محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

قضية نصاب المعاشات تنظر محكمة جنح الأميرية، الأحد 19 نوفمبر، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

قضية قتل رضيعة

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء 21 نوفمبر للمرافعة فى محاكمة ربة منزل وأخر، لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق.

قضية داعش حلوان

نستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ" خلية داعش حلوان "، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

قضية اللجان النوعية

تستمع الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت 18 نوفمبر لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

قضية خلية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، السبت 18 نوفمبر محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالآنضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية.

قضية خلية الشروق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين 20 نوفمبر، محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالآنضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".