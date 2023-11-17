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عضو التحالف الوطنى: جهزنا جسرا بريا متواصلا للمساعدات بين مصر و غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:41 م
عضو التحالف الوطنى: جهزنا جسرا بريا متواصلا للمساعدات بين مصر و غزة قوافل المساعدات
كتب محمد شعلان

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رصد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالأرقام، حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة، قائلًا إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقام التحالف بعمل أكبر قافلة إغاثية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، حيث انطلقت القافلة الأولى بـ109 شاحنات تضم الآلاف من أطنان المواد الغذائية.

وأضاف سيف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا وصلنا لتجهيز جسر برى متواصل باستمرار بين مصر والأخوة في قطاع غزة لإرسال المزيد من المساعدات، منوهًا بأن الوضع في غزة مأساوى كبير جدًا، وانهيار في البنية التحتية والمنظومة الصحية ونقص الوقود والمياه.

وتابع: الناس لو مماتتش من الحرب هتموت من الجوع، والشعب المصري والقيادة السياسية ليس جديد عليهم دعم الأشقاء في قطاع غزة، ونحن دائمًا داعمين لهم، ونعمل على تجهيز كميات كبيرة من احتياجاتهم وإرسالها للقطاع، وهناك المزيد من السيارات والأطنان التي يتم إرسالها للأشقاء.







القناة الأولى

حياة كريمة

التحالف الوطني

دعم غزة

مساعدات إنسانية

معبر رفح



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