"عزيمة قوية وأمة عظيمة".. حملة المرشح السيسى تبث فيديو يبرز عراقة المصريين

محمد الجالى- هند مختار

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عبر منصتها على "فيس بوك" مقطع فيديو، أرفقته بعبارة :"شعب واحد ونسيج واحد تحت راية وطن واحد تجمعنا وحدة الحياة، والآمال في مستقبل زاهر لنا جميعاً، فمع تنوع الثقافات والعادات تثرينا شعباً ذا عزيمة قوية وآمال كبيرة وتزيد من عظمة أمتنا".

ويسلط الفيديو الضوء على تفاصيل الحياة والاندماج داخل الأمة المصرية العريقة، وتنوع تراثنا وهويتنا المتجذرة والمشاهد المؤثرة والبديعة من مختلف مدن وأقاليم الجمهورية.

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، سلّطت الضوء على نشاطها الفعّال ولقاءاتها المتعددة لكافة مكونات الشعب المصرى.

وأكدت الحملة فتح أبوابها لكل محب ومؤيد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مبرزة إحصائياتها حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023.

ووفقًا لإحصائيات الحملة، فقد عقدت 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى، و11 فعالية خارجية، واستقبلت 2300 زائرًا.

كما تضمنت 238 جهة تمثل : أحزاب، ونقابات عمالية ومهنية، وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، وكيانات رياضية، وكيانات شبابية، واتحادات، وممثلى الجاليات المصرية بالدول المختلفة؛ إضافة إلى 4 سفارات ووفود أجنبية(السفير الفلسطينى- ممثل الاتحاد الأوروبى- السفير الفرنسى- وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة)