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شروق مريضة العظم الزجاجي.. مكافحة من نوع خاص وحققت ما لم يستطعه الأصحاء

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:18 م
شروق مريضة العظم الزجاجي.. مكافحة من نوع خاص وحققت ما لم يستطعه الأصحاء شروق
كتب أحمد عبد الرحمن

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عرض برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة "dmc"، تقريرا لفتاة أصيبت بمرض العظم الزجاجي وكافحت حتى تخرجت من كلية الإعلام.
 
وذكر التقرير أن شروق جمال سلامة 23 عاما، حالة فريدة في الإرادة، قهرت كل الظروف بمساعدة والديها، وأصيبت منذ صغرها بمرض العظم الزجاجي وهشاشة العظام، وعانت وما تزال من مشاكل صحية في القدمين واليدين.
 
ولفت التقرير إلى أن شروق لم تذهب إلى المدرسة كغيرها من الأطفال إلا في الامتحانات بسبب ظروف مرضها، وحققت حلم عمرها والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة، وفازت عن جدارة بالجائزة التشجيعية للإبداع الإعلامي من مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.
 
وأهدى الإعلامى أحمد فايق، لشروق خطابا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جاء فيه: "احنا فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ديما بنبحث ونفتح أبوابنا لكل ملهم ومميز ومبعد، حابب أقولك إننا قررنا تعيينك معانا ضمن فريق عمل كبير فخور بيكى، وبنتقولك إننا منتظرين إبداعك وأفكارك معانا، وعارفين إنك هتكونى على قدر المسؤولية وكل المحبة والتقدير ليكى ولكل ملهم ومبعد، شكرا يا شروق، عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب". 
 
وقال أحمد فايق: "انت بقيتى مانا بتشتغلى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وطلعت قرار تعيينك، ومسوغات التعيين موجودة أهي".
 






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