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سفيرة أمريكا الجديدة تصل القاهرة وتقديم أوراق اعتمادها.. صور

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:41 م
سفيرة أمريكا الجديدة تصل القاهرة وتقديم أوراق اعتمادها.. صور هيرو مصطفى
وكالات الأنباء

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وصلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، هيرو مصطفى جارج، إلى القاهرة، وقدمت أوراق اعتمادها إلى نائب وزير الخارجية، السفير حمدى لوزا.

ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، صورا لوصول السفيرة الجديدة وعائلتها وسط طاقم السفارة، وخلال تقديمها ورق اعتمادها بمقر الخارجية المصرية.

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السفيرة الأمريكية تقدم اوراق اعتمادها

وقال البيان، إن السفارة الأمريكية بالقاهرة ترحب ترحيبًا حارًا بالسفيرة الجديدة هيرو مصطفى جارج وعائلتها لوصولهم القاهرة، ونتطلع إلى قيادتها لمهام تعزيز الشراكة الأمريكية المصرية في وقت حرج؛ أهلاً، معالي السفيرة".

السفيرة الأمريكية تقدم أوراق اعتمادها
السفيرة الأمريكية تقدم أوراق اعتمادها

وكانت "جارج"، قد أدت اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر منذ أيام بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وترشيحها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

شغلت جارج، عدة مناصب دبلوماسية حول العالم، منها سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر 2019 إلى مارس 2023، كما عملت نائبة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة في السفارة الأمريكية في نيودلهي بالهند.

السفيرة الأمريكية وعائلتها
السفيرة الأمريكية وعائلتها

 







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سفير امريكا فى القاهره



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