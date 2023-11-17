وقال باتروشيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة : "غادرت أول سفينتين تحمل كل منهما 25 ألف طن، الموانئ الروسية، في طريقهما إلى الصومال وبوركينا فاسو".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه يتوقع وصول السفينتين إلى الدولتين المذكورتين في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من هذا العام، مؤكدا أنه سيتم إرسال السفن المحملة بالقمح أيضا إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى زيمبابوي ومالي وإريتريا قبل حلول نهاية هذا العام.

وأكد باتروشيف عزم موسكو إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسى إلى أفريقيا بشكل مجاني بحلول نهاية العام الجاري.