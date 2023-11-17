توريد 62 قطارا وتأهيل 35 أخرى بالخطين الأول والثاني للمترو.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

عملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، حيث شهد الخطان الأول والثاني منذ عام 2014 و 2023، توريد 62 قطارا جديدا للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطارا بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030 .

كما تم تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً، ويجرى تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار ومن المقرر أن ينقل 1.5 مليون راكب يومياً.

ويجرى تنفيذ مشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، كما ان مشروع ترام الرمل تم تطويره بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً.

تنفيذ شبكة قطارات سريعة بطول 2000 كم وتنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا.