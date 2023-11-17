تعيين الجزائرى رمطان لعمامرة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة فى السودان

وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تعيين وزير الخارجية الجزائرى السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بحسب سكاى نيوز.

وجاء فى بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس": "الأمين العام يعين رمضان لعمامرة، من الجزائر، مبعوثا شخصيا له إلى السودان".

بذلك يخلف لعمامرة الألمانى فولكر بيريتس الذى استقال شهر سبتمبر الماضي.

وسبق للدبلوماسى الجزائرى أن شغل منصب وزيرا للشئون الخارجية من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023.

كما سبق له أن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامى 2003 و2007، بينما شغل فى الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.