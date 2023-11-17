تعرف على رسوم القيد بنقابة الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2022.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

بدأت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد لدفعة 2022، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، على أن يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة على عنوان: 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة، أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته.

وقد حددت النقابة، رسوم القيد لخريجى الدفعة، على النحو التالى:

1- خريجى الجامعات الحكومية المصرية: 750 جنيها + 100 جنيه تأمين ضد أخطاء المهنة.

2- خريجى الجامعات الخاصة المصرية: 1750 جنيها + 100 جنيه تأمين ضد أخطاء المهنة.

3- خريجى الجامعات الأجنبية : 2050 دولار + 100 جنيه تأمين ضد أ×طاء المهنة.

وكانت قد أكدت النقابة ضرورة أن تكون البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد ساريين عند التقدم للقيد بالنقابة، أثناء تقديم الأوراق للقيد بالنقابة، وأن تكون جميع الشهادات المقدمة من تخرج أو امتياز أو معادلة باللغة العربية، مع مراعاة توجيه صحيفة الحالة الجنائية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، أما لخريجى الجامعات الخاصة أو الأجنبية يتم استخراج صحيفة أخري موجه باسم وزارة الصحة، وأشارت إلى أن التقدم يتم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة، على أن يكون استلام كارنيه العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه .