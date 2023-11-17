تعرف على أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى روسيا بنهاية 2022

كتب مدحت عادل

تشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة العلاقات السياسية التى يتمتع بها الجانبين وانعكست على حجم التبادل التجارى.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 595.1 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 15.5%.

وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وكانت أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 على الترتيب:

1. فواكه بقيمة 302.3 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 11.8 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار.

5. بذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.7 مليون دولار.

7. محضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار.

8. ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار.

9. ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار.

10. زيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.

وفي المقابل جاءت أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 كما يلى:

1. حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 422.1 مليون دولار.

3. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 363.7 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 362.8 مليون دولار.

5. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 177.4 مليون دولار.

6. كتب وصحف وصور بقيمة 121.7 مليون دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 119.2 مليون دولار.

8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 104.6 مليون دولار.

9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 46 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 35.2 مليون دولار.