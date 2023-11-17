تراجع أسعار النفط.. برنت يسجل 77.55 دولار والخام الأمريكي يصل إلى 73.02

كتبت مروة الغول

تراجع أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 77.55 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.02 دولار للبرميل، وتتجهه صوب تكبد خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي هذا السياق سبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل بالتنسيق مع الصين على كافة المسائل المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا وسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "أود الإشارة إلى أن لدينا تنسيقا وثيقا للغاية مع الحلفاء الصينيين بشأن كافة هذه المسائل حول سقف الأسعار ونظام العقوبات".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال حول عمل الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ما يتعلق بالعقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي.

وبشأن سقف الأسعار، أشار بيات إلى أن "السلطات الأمريكية تعمل مع تحالف من الشركاء بشأن سقف الأسعار، وملتزمة تماما بتطبيق سقف الأسعار وبذل كل ما في وسعها من أجل تقليص عائدات روسيا من الوقود الأحفوري". وأضاف أن واشنطن تعتبر آلية سقف الأسعار "فعالة".

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.

ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريدات النفط إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير الماضي.