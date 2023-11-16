اليوم السابع
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80.94 دولار للبرميل.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:00 م
80.94 دولار للبرميل.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية النفط - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2024 80.94 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.42دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 86.22 دولار للبرميل  لشهر نوفمبر 2023.
 
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.147 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي4.326دولار للجالون.
 
وقال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.
 
وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران. وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".
 
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النفط

نفط

النفط الخام

سعر النفط

اسعار النفط




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