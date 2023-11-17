جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء بايدن وكيشيدا في سان فرانسيسكو على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" لمناقشة قضايا الأمن العالمية والإقليمية وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي الثنائي.

وشدد الزعيمان على تصميمهما على مواصلة دعم أوكرانيا لضمان خروجها من حربها ضد روسيا كدولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وآمنة يمكنها الردع والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان في المستقبل.

كما أكدا مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وناقش بايدن وكيشيدا أيضًا نهجهما الدبلوماسي مع الصين والتزما بمواصلة التنسيق الوثيق.

وإدراكًا لالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان مدعومًا بمجموعة كاملة من القدرات الأمريكية، قرر القادة العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز رؤيتهما لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وبناء على القمة الثلاثية التاريخية التي عقدت في كامب ديفيد أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني على تسريع وثيرة التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات.

كما سلطا الضوء على التعاون الاقتصادي المتزايد، ورحبا بالتقدم الكبير في الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية اليابانية.