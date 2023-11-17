انخفاض عائد السندات الأمريكية لأدنى مستوى فى شهرين دعم صعود الذهب

كتب ـ إسلام سعيد

يواصل الذهب تحقيق المكاسب ويقترب من تسجيل ارتفاع أسبوعي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الخسائر، يأتي هذا في ظل تغير توقعات الأسواق لتشير إلى انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي يدعم الذهب في تحركاته الإيجابية.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1990 دولارا للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب ارتفاع بنسبة 2.7% ليعوض بذلك جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريباً.

يوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر طلبات إعانات البطالة الأسبوعية ليظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألفا والتوقعات عند 221 ألفا.

البيانات الضعيفة عن قطاع العمالة زادت من مكاسب الذهب لأنها تعكس استمرار توقعات الأسواق بشأن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل التراجع الحالي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي في التضخم وأداء قطاع العمالة، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال هذا الأسبوع أعلن الاقتصاد الأمريكي عن انخفاض واضح في معدلات التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية والسلع، وساعد الذهب على التعافي بشكل كبير وتعويض خسائره الأسبوع الماضي.

تغير معنويات الأسواق تجاه مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي دفع الأسواق إلى تجاهل بيانات مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي والذي صدر يوم أمس عن شهر نوفمبر ليشهد تقلص الانخفاض إلى – 5.9% مقارنة مع انخفاض سابق بقيمة – 9.0 والتوقعات كانت تشير إلى انخفاض بقيمة – 10.4.

أصبح التركيز الآن في الأسواق مع موعد خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بعد أن اقتنع المشاركين في الأسواق أن البنك لن يلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً، وذلك على الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول وعدد من الأعضاء أشاروا خلال الأسبوع الماضي إلى استمرار التشديد النقدي وإمكانية رفع جديد في الفائدة عند الحاجة لذلك.

البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً سواء عن قطاع العمالة أو معدلات التضخم أظهرت عدم حاجة الاقتصاد لمزيد من رفع الفائدة، خاصة وأن البنك الفيدرالي هو من حدد أن سياسته النقدية تعتمد على التغير في البيانات الاقتصادية.

مؤشر الدولار يشهد تراجع لليوم الثاني على التوالي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4% بعد أن سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع منذ شهرين ونصف.

من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضا كبيرا هذا الأسبوع بنسبة 5.7% لتسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%، لتساهم في دفع الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية بين أسعار الذهب وعوائد السندات الحكومية.

عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر صرحت أنها لا تتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في ظل قوة ومرونة الاقتصاد الأمريكي، ولا تتوقع أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر، لتشير أن الأمر لا يتعلق بموعد خفض الفائدة ولكن بتوقيت حفاظ البنك على السياسة المتشددة وإمكانية رفع الفائدة