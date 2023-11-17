اليوم السابع: انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





«قيراط علم ولا فدان حظ».. طلاب الجامعات يزرعون مئات الأفدنة والبيع بأسعار مخفضة.. مزارع ضخمة لتدريب الطلاب وزيادة الموارد.. 100 فدان للإنتاج الحيوانى والدواجن بالفيوم.. 8 صوب خضراوات وفاكهة ونباتات طبية على 80 فدانا بأسوان 858 فدانا بالزقازيق تنتج الأعلاف والقمح والفول والبصل والسمسم.. لأول مرة تربية النعام فى أسيوط.. واستخدام النانو تكنولوجى فى «زراعة بنى سويف»



انتظام ضخ السلع بمنافذ التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ 25%.. وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها.. والوزارة تكثف الرقابة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات

وضع الرتوش الأخيرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية للانتخابات: الانتهاء من تجهيز مراكز الاقتراع والاستعانة بـ13 ألف صندوق للاقتراع وتوفير الحبر الفوسفورى.. تواصل المؤتمرات الداعمة والمؤيدة للمرشح السيسى بمحافظات الجمهورية



المجازر الإسرائيلية مستمرة ومستشفيات غزة تحت الحصار.. طائرات الاحتلال تقصف القطاع دون توقف.. اعتقال 1750 فلسطينيا.. والمستشفى الإندونيسى ببيت لاهيا يعلن انهيار منظومته

الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لغزة



قانون التصالح فى مخالفات البناء أمام «النواب» الأحد.. مدة التقسيط وسعر المتر ومنح نسبة تخفيض %25 مقابل السداد الفورى أبرز التسهيلات.. والتشريع يأتى تلبية لمطالب المواطنين

«القومى للإعاقة»: نسعى لتوفير الدعم لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية.. المشرف على المجلس: لجنة خاصة تنتهى قريبا من البوسترات الإرشادية لتصويت الصم وضعاف السمع.. التواصل مع المحافظين لتوفير كل سبل الإتاحة لأصحاب الإعاقات الحركية

