القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين وتعزلها عن بلدات وقرى المحافظة

وكالات

قالت وكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مساء الخميس مدينة جنين شمال الضفة الغربية وأغلقت مداخلها كافة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت بأن قوات كبيرة من الجيش ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

وذكرت الوكالة أن التيار الكهربائي انقطع عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم.

وأوضحت في السياق أن الجرافات الإسرائيلية شرعت في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين، كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

وأكدت "وفا" أن القوات الإسرائيلية شوّشت على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

وأضافت أيضا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها القوات وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وبينت الوكالة الرسمية أن قوات الجيش اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى جلبون وبيت قاد وفقوعة ودير أبو ضعيف شمال شرق جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلها، ومدخلي قريتي زبدة وكفيرت.

كما داهمت أيضا حي البعاجوة في بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.