القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل

كتب محمد شعلان

اطلقت رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.