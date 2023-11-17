القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل

اطلقت رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيلالجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:55 م
قصف
كتب محمد شعلان
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