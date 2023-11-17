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القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:55 م
القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل قصف
كتب محمد شعلان

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اطلقت رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







لبنان

رشقة صاروخية

إسرائيل

صافرات الانذار

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