وأكد بارولين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إنه لا يوجد سبب لاستخدام المستشفيات في أي عمل حربي، معربا عن الإدانة الكاملة لهذا العمل .

وتتهم إسرائيل الفصائل الفلسطينية، باستخدام مستشفيات في القطاع كمراكز قيادة لمقاتليها وممرات لأنفاق،وهو ما تنفيه الفصائل وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح "كذب الاحتلال " .