أعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن الإدانة الكاملة لقصف المستشفيات - فى إشارة إلى الحرب الاسرائيلية فى غزة، مؤكدا أن احترام المستشفيات وأماكن العبادة هو جزء أساسى من القانون الدولى .
وأكد بارولين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إنه لا يوجد سبب لاستخدام المستشفيات في أي عمل حربي، معربا عن الإدانة الكاملة لهذا العمل .
وتتهم إسرائيل الفصائل الفلسطينية، باستخدام مستشفيات في القطاع كمراكز قيادة لمقاتليها وممرات لأنفاق،وهو ما تنفيه الفصائل وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح "كذب الاحتلال " .
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