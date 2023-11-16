وزير الاتصالات الفلسطينى يطالب بتوفير الوقود لاستعادة الاتصالات فى غزة

رامى محيى الدين

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة بعد توقف المولدات الرئيسية إثر نفاد الوقود.

ووجه نداءات استغاثة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة، مؤكدا أن الاحتلال دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة ونناشد بإعادة تشغيل ما تبقى منها.

وأضاف: نرى تعنتا من الاحتلال في التعامل مع المؤسسات الأممية.. وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.