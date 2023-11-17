اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار ضرورى لدعم مستشفيات غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:44 م
الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار ضرورى لدعم مستشفيات غزة القاهرة الاخبارية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن وقف اطلاق النار ضروري لدعم المستشفيات في قطاع غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل فى الهجوم على المستشفيات فى قطاع غزة.

وأضاف متحدث منظمة الصحة العالمية، خلال لقاء عبر زووم بقناة القاهرة الإخبارية، أنه تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى إقرار هدنة ووقف إطلاق النار، وأوضح أن هناك العديد من الصراعات حول العالم ولكن لم يحدث مثل هذا فى منطقة مكتظة بالسكان.







منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

القاهرة الإخبارية

اطلاق النار

غزة

وقف اطلاق النار



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء الفلسطينى: أكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:05 م

وزير الخارجية الفلسطينى يطالب بضغط أوروبى لوقف العدوان على غزة والضفة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:04 م

الشفاء.. أكبر مستشفى فى غزة رمز لوحشية إسـ رائيل (فيديو)

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:28 م

أمريكا تشكر مصر على دورها الريادى فى إيصال المساعدات إلى غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:25 م

"أونروا": نحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا لتقديم خدماتنا فى قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة