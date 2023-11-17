السكة الحديد تعيد اليوم تشغيل 3 قطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل القطارات أرقام (122 إكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - وقطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا) بداية من اليوم الجمعة، طبقاً للجداول المرفقة، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة) إلى محطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

وبدأت السكة الحديد أمس الخميس إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد أعادت تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة .



السكة الحديد تعيد تشغيل 3 قطارات