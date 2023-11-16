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السكة الحديد تنتهى من تطوير وتحديث نظم الإشارات خط بنى سويف - أسيوط.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:41 م
السكة الحديد تنتهى من تطوير وتحديث نظم الإشارات خط بنى سويف - أسيوط.. فيديو اشارات القطار
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، من تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم، وذلك من خلال تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، مما أدى الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات .
 
 
وتم تنفيذه المشروع بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL ، مما ساهم فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
 
ويتكون المشروع من (15 برج رئيسى و 24 برج ثانوى و 86 مزلقان )، حيث يتحكم برج ديروط بأسيوط فى 66 سيمافور ضوئى و8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا و 16 موتور تحويلة و 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط .
 
وتتضمن تحديث نظم الاشارات والاتصالات، متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
 






خط بني سويف أسيوط

نظم الإشارات

إشارات السكة الحديد

أبراج الإشارة

السكة الحديد



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