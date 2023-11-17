وقال وزير الثقافة الموريتانى سيدى احمد اج -في تصريحات صحفية- إن الهدف من إنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى “شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني” هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.

وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.

وبالإضافة إلى التلفزيون الموريتاني وقنواته المتخصصة وشبكة الإذاعة ومحطاتها منحت موريتانيا خال الأعوام الماضية رخصا لست قنوات تلفزيونية خاصة وخمس محطات إذاعية تعمل وفق القانون.