"التعاون الخليجى": نأمل أن يسهم قرار مجلس الأمن بالتخفيف من معاناة الفلسطينيين

إيمان حنا

رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن 2712 ، معرباً عن الأمل بأن يسهم هذا القرار بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.وفق بيان صادر عن المجلس.

وذكر الأمين العام، أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الأمين العام، على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته، لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفةً بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكد الأمين العام، أهمية هذا القرار باعتباره خطوة أولى لاحتواء هذه الأزمة لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.

وأشاد بالدور الكبير والمؤثر للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التواصل مع البعثة الدائمة لمالطا في الأمم المتحدة لصياغة هذا القرار الهام والأول من نوعه منذ بداية الأزمة في غزة.