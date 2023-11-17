الاعتداء ومحاولة الخطف.. القضاء الأمريكى يتوصل لإدانة من هاجم زوج بيلوسى

وكالات

دانت محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، الخميس، الرجل الذي هاجم زوج النائبة الأمريكية نانسي بيلوسي بمطرقة، العام الماضي في منزله في كاليفورنيا، وقالت إنه "مذنب بالاعتداء".

وتوصلت هيئة المحلفين إلى أن ديفيد ديباب "مذنب بالاعتداء" الذي أدى إلى إصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته، وأيضا بمحاولة خطف نانسي بيلوسي، التي كانت رئيسة مجلس النواب حينذاك، ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وقال الادعاء العام في بيان: "دانت هيئة محلفين فدرالية ديفيد ديباب بمحاولة خطف مسؤول أو موظف فيدرالي والاعتداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين له".

وأضاف البيان: "يواجه ديباب عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة". وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن هيئة المحلفين أصدرت حكمها بالإجماع.

يشار إلى أنه في وقت الاعتداء في أكتوبر 2022، كانت بيلوسي هدفا منتظما لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة. واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، المواطن الكندي الذي نشط في السابق ضد "العري"، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ"أكاذيب" حزبها.

وعند وصوله إلى منزلها مسلحا بحبل وقفازات وشريط لاصق، التقى بزوجها البالغ 82 عاما وظل يلح بسؤاله "أين نانسي؟".

لكن الزوج نجح في طلب المساعدة من الشرطة، قبل أن يعاجله ديباب بضربة مطرقة على رأسه في مشهد التقطته كاميرات رجال الشرطة الذين اندفعوا نحوه وجردوه من سلاحه.

وقال متحدث باسم نانسي بيلوسي في بيان عقب صدور الحكم إن الأسرة "ممتنة للغاية لتدفق الصلوات والتمنيات الحارة"، مشيرا إلى أن بول بيلوسي "يواصل إحراز تقدم في شفائه".