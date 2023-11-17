اعرف طرق الوقاية من السلالات الجديدة المقاومة للأدوية لمرض السل

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير عام مستشفى صدر العباسية سابقا واستشاري الأمراض الصدرية، إن ظهور سلالات جديدة مقاومة للأدوية من مرض السل أو الدرن يحدث باستمرار، ويحدث بسببين إما أن مريض السل لا يأخذ علاجه بانتظام حتى يتم شفاؤه، أو أن يصاب شخص بعدوى من مريض مصاب بميكروب مقاوم للأدوية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك أدوية جديدة تظهر باستمرار لعلاج السلالات المقاومة للمضادات الحيوية من السل، موضحا أن الدرن مرض يشفى تماماً إذا التزم المريض بالعلاج، ويحدث نتيجة إهمال فى الصحة، بذل مجهود كبير، عدم النوم فترات كافية، الفقر أو الجوع والزحام.

وأشار إلى أننا نتعرض جميعا للإصابة بميكروب الدرن خلال حياتنا، وأن الإصابة بميكروب الدرن تختلف عن الإصابة بمرض الدرن، حيث إن الإصابة تعنى استنشاق ميكروب الدرن وتقاوم مناعة الجسم القوية وتقتل الميكروب، لكن الذى يصاب بالمرض تكون مناعته ضعيفة فيصاب به.

وعن طرق الوقاية من الدرن يوضح استشاري الأمراض الصدرية أنها تشمل النظافة الجيدة ونظافة المكان الذى تعيش به، وتناول طعام صحى ونظيف، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة لسهولة انتشار المرض بها، مؤكدا ضرورة الحصول على تطعيمات السل منذ الطفولة، والتى توفرها وزارة الصحة مجاناً للمواليد الجدد.

وأضاف أنه من الضرورى اتباع العادات الصحية مثل: عدم البصق على الأرض وضرورة العطس فى منديل ورقى.