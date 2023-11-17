استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على قطاع غزة

كتب محمد شعلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، باستشهاد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي متأثر بجروحه في غارة للاحتلال على قطاع غزة.