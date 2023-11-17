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استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:45 م
استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على قطاع غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، باستشهاد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي متأثر بجروحه في غارة للاحتلال على قطاع غزة.







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