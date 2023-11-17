استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، باستشهاد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي متأثر بجروحه في غارة للاحتلال على قطاع غزة.
استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على قطاع غزةالجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:45 م
الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان
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