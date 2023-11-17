اتحاد العمال ينظم مؤتمرا بأسوان لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا بعنوان "مصر.. المستقبل" لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استمرار تحديث وتوطين الصناعة المحلية، وذلك فى أحد شركات إدفوا بأسوان، وسط تجمع عمالي وطلابى، تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور المهندس خالد منير الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

وقد أكد اتحاد العمال، أنه من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا، يدعم الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أن تأييد الرئيس السيسي لم يأتي من فراغ، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي، وطالب عمال مصر بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتوصيل رسالة للعالم أن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وتسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.