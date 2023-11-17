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إزاى تقدم فى حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:00 م
إزاى تقدم فى حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف حجاج بيت الله الحرام
كتب ـ مدحت وهبة

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تستقبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ 2024م من خلال الجمعيات الأهلية وحتى 30 نوفمبر الجاري.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية:

يتقدم الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب الى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

 

يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

 

أن يكون لديه بطاقة رقم قومى سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

 

يقوم بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة.

 

تقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها.

 

يتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

 

يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.

 

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية

 







وزارة التضامن

حج الجمعيات

خدمات حج الجمعيات

خطوات التقديم لحج الجمعيات

موعد قرعة حج الجمعيات



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