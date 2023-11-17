اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2730 جنيها للجرام عيار 21

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:29 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2730 جنيها للجرام عيار 21 الذهب
كتب ـ إسلام سعيد

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إرتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 17 نوفمبر 2023، لمستويات 2720 جنيها لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية مع استمرار ارتفاع الذهب في البورصة العالمية قرب مستويات 2000 دولار .

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24 يسجل 3120 جنيها
 
عيار 21 يسجل 2730 جنيه
 
عيار 18 يسجل 2340 جنيها 
 
الجنيه الذهب 21840 جنيها

تذبذب في الطلب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، تقلص ارتفاع عقود شراء الذهب ليصل إلى 600 عقد مقارنة مع التقرير، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 2191 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
 
ويشهد وضع الطلب على عقود الشراء والبيع للذهب تذبذبا خلال الفترة القادمة في ظل اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى فقدان الذهب الدعم من التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة، وفق تحليل جولد بيليون.
 
التوقعات تشير إلى إمكانية عودة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل الدين في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يزيد الطلب على الذهب ليعوض ضعف الطلب على الملاذ الآمن حالياً.






عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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